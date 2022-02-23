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5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Як отару: російських олімпійців закрили на базі заради Путіна

Павло Василенко
23 лютого, 11:00
Спортсменів із команди РОК після повернення з олімпійського Пекіна позбавили волі, ув'язнивши їх перед зустріччю з президентом-агресором

Большунов, Путін і Валієва / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські призери зимових Олімпійських ігор у Пекіні вирушили на карантин на базу у Новогорську перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК Спорт, посилаючись на джерело в Олімпійському комітеті Росії.

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Сидіти під замком їм доведеться не один день – зустріч із Путіним може відбутися 4 березня.

На цій зустрічі будуть і фігуристи, включаючи допінг-грішницю Камілу Валієву.

НАВІЩО ЗАКРИЛИ СПОРТСМЕНІВ РОК

Щоб відбули карантин та не заразили Путіна коронавірусом. Або, може, якимось своїм допінгом.

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Валієва виступила, а тепер чекає дискваліфікацію за допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

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Щоправда, головний мультимедаліст РОК лижник Олександр Большунов, який взяв у Пекіні три золота, одне срібло та одну бронзу, напередодні заявив, що з президентом-агресором може й не зустрітися.

"Мені сказали, що треба щонайменше два тижні провести на карантині, щоб зустрітися з Путіним. Я не можу так. Навіть якщо мене посадять примусово на два тижні в готель, я втечу вже за дві години. Не можу просто взяти та викинути з життя 10-14 днів. Це нереально", – зізнався Большунов у подкасті Голос біатлону.

Нагадаємо, за махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді-2022 виступали без прапора, гімну та назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

А за підсумками допінг-скандалу Валієвої росіян навіть у такому статусі можуть не пустити на Ігри-2024 у Парижі.