Как стадо: российских олимпийцев закрыли на базе ради Путина

Большунов, Путин и Валиева / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские призеры зимних Олимпийских игр в Пекине отправились на карантин на базу в Новогорске перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК Спорт, ссылаясь на источник в Олимпийском комитете России.

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Сидеть взаперти им предстоит не один день – встреча с Путиным может состояться 4 марта.

На этой встрече будут и фигуристы, включая допинг-грешницу Камилу Валиеву.

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Чтобы отбыли карантин и не заразили Путина коронавирусом. Или, может, каким-то своим допингом.

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Правда, главный мультимедалист РОК лыжник Александр Большунов, взявший в Пекине три золота, одно серебро и одну бронзу, накануне заявил, что с президентом-агрессором может и не встретиться.

"Мне сказали, что надо как минимум две недели на карантине провести, чтобы встретиться с Путиным. Я не могу вот так. Даже если меня посадят принудительно на две недели в гостиницу, я сбегу уже через часа два. Не могу просто взять и выкинуть из жизни 10-14 дней. Это нереально", – признался Большунов в подкасте Голос биатлона.

Напомним, за махинации с допингом россияне на Олимпиаде-2022 выступали без флага, гимна и названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

А по итогам допинг-скандала Валиевой россиян даже в таком статусе могут не пустить на Игры-2024 в Париже.