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Як Роналду! Усик показав свій удар у футболі (відео)

Андрій Трофімов
2 лютого, 00:12
Під час першого тренування у футбольному клубі Полісся Олександр Усик продемонстрував, що й у цьому виді спорту з ударом у нього все гаразд

Усик, як і Роналду, вправно діє на "другому поверсі" / Фото: Instagram

Зайва вага, кажете? На своєму першому тренуванні з житомирським Поліссям у Туреччині Олександр Усик дав зрозуміти, що маса суперважа йому у футболі не заважає.

Тільки подивіться, як володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у хевівейті, минувши перешкоди, відштовхнувся від землі і, зависнувши в повітрі в стилі Кріштіану Роналду, пробив головою.

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УДАР УСИКА ГОЛОВОЮ

ГОЛ РОНАЛДУ ІЗ ЗАВИСАННЯМ

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Нагадаємо, що дебют Усика у складі першолігового Полісся відбудеться 3 лютого у Туреччині в рамках турніру Winter Cup – команда боксера зіграє з рівненським Вересом.

Усик у Поліссі – історичні кадри / Фото: Instagram

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При цьому проти Усика, у складі Металіста, виявив бажання зіграти інший український боксер Олександр Гвоздик – це протистояння може відбутися 11 лютого.

Усик і Гвоздик / Фото: Колаж: Сьогодні

Додамо, що фанати Полісся повстали проти приходу Усика. "Навіщо нам цей ватник?" – такими коментарями вболівальники засипали сторінку житомирського клубу у Facebook.