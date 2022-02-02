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Как Роналду! Усик показал свой удар в футболе (видео)

Андрей Трофимов
2 февраля, 00:12
Во время первой тренировки в футбольном клубе Полесье Александр Усик продемонстрировал, что и в этом виде спорта с ударом у него порядок

Усик, как и Роналду, хорош на "втором этаже" / Фото: Instagram

Лишний вес, говорите? На своей первой тренировке с житомирским Полесьем в Турции Александр Усик дал понять, что масса супертяжа ему в футболе не мешает.

Только посмотрите, как обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте, миновав препятствия, оттолкнулся от земли и, зависнув в воздухе в стиле Криштиану Роналду, пробил головой.

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УДАР УСИКА ГОЛОВОЙ

ГОЛ РОНАЛДУ С ЗАВИСАНИЕМ

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Напомним, что дебют Усика в составе перволигового Полесья состоится 3 февраля в Турции в рамках турнира Winter Cup – команда боксера сыграет с ровенским Вересом.

Усик в Полесье – исторические кадры / Фото: Instagram

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При этом против Усика, в составе Металлиста, изъявил желание сыграть другой украинский боксер Александр Гвоздик – это противостояние может состояться 11 февраля.

Усик и Гвоздик / Фото: Коллаж: Сегодня

Добавим, что фанаты Полесья восстали против прихода Усика. "Зачем нам этот ватник?" – такими комментариями болельщики засыпали страницу житомирского клуба в Facebook.