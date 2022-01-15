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Як правильно гуляти з собакою – лайфхак від Зідана

Андрій Трофімов
15 січня, 13:38
Після звільнення з Реала у тренера багато вільного часу, він показав у соцмережах, як прогулюється із дружиною та собачкою

Зідан і його песик / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний французький футболіст та тренер Зінедін Зідан опублікував у Instagram дуже милі фото з домашнім улюбленцем.

Зінедін вийшов на прогулянку зі своїм песиком, який посадив у невеликий рюкзак і носив на грудях.

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До речі, нещодавно з'явилася інформація, що Зідан погодився очолити Парі Сен-Жермен. Вже влітку французький фахівець приїде до Парижа.

Нагадаємо, раніше Зінедін Зідан геть-чисто відмовився стати тренером МЮ. І причина у француза дуже вагома – його дружина категорично не бажає жити в Англії, тим більше переїжджати до Манчестера.

Додамо, що Зідан – один із найтитулованіших тренерів світу. Мадридський Реал під його керівництвом тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів .

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