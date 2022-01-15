Как правильно гулять с собакой – лайфхак от Зидана

Зидан и его собачка / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан опубликовал в Instagram очень милые фото с домашним питомцем.

Зинедин вышел на прогулку со своей собачкой, которую посадил в небольшой рюкзак и носил на груди.

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Кстати, недавно появилась информация, что Зидан согласился возглавить Пари Сен-Жермен. Уже летом французский специалист приедет в Париж.

Напомним, ранее Зинедин Зидан напрочь отказался стать тренером МЮ. И причина у француза очень веская – его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.

Добавим, что Зидан – один из самых титулованных тренеров мира. Мадридский Реал под его руководством трижды становился победителем Лиги чемпионов.

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