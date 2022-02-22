"Як можна бути настільки тупим?" Легенда збірної Англії поставив діагноз Путіну

Лінекер vs Путін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Зірка світового футболу Гарі Лінекер відреагував на указ Володимира Путіна про визнання Росією "ЛДНР". Легендарний форвард назвав дії Путіна тупими.
"Європа перебуває на межі війни. Люди – це чудові створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими", – написав Лінекер у своєму Twitter.
У коментарі один із підписників дуже точно дав оцінку світової політики щодо РФ, яка заплющує очі на злочини Путіна.
"Ми могли зупинити його в Грузії. Ми могли зупинити його в Сирії. Ми могли зупинити його в Криму. Натомість ми подарували йому Кубок світу".
Нагадаємо, раніше екс-футболіст Мілана та Динамо Каха Каладзе підтримав Україну. Уславлений футболіст вірить, що рано чи пізно Україна та Грузія повернуть свої території.
Багато спортсменів вже висловили свою позицію стосовно останніх дій РФ, порівнявши російського диктатора із Гітлером.