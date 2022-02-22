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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Як можна бути настільки тупим?" Легенда збірної Англії поставив діагноз Путіну

Сергій Шаховець
22 лютого, 11:17
Знаменитий у минулому англійський футболіст Гарі Лінекер засудив безвідповідальну поведінку Росії, яка поставила мир на межу війни

Лінекер vs Путін / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зірка світового футболу Гарі Лінекер відреагував на указ Володимира Путіна про визнання Росією "ЛДНР". Легендарний форвард назвав дії Путіна тупими.

"Європа перебуває на межі війни. Люди – це чудові створіння. Після мільйонів років еволюції вони отримали достатньо розуму, щоб бути неймовірно тупими", – написав Лінекер у своєму Twitter.

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У коментарі один із підписників дуже точно дав оцінку світової політики щодо РФ, яка заплющує очі на злочини Путіна.

"Ми могли зупинити його в Грузії. Ми могли зупинити його в Сирії. Ми могли зупинити його в Криму. Натомість ми подарували йому Кубок світу".

Нагадаємо, раніше екс-футболіст Мілана та Динамо Каха Каладзе підтримав Україну. Уславлений футболіст вірить, що рано чи пізно Україна та Грузія повернуть свої території.

Каха Каладзе засуджує агресію Росії / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

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Багато спортсменів вже висловили свою позицію стосовно останніх дій РФ, порівнявши російського диктатора із Гітлером.