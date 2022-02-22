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Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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"Как можно быть настолько тупым?" Легенда сборной Англии поставил диагноз Путину

Сергей Шаховец
22 февраля, 11:17
Знаменитый в прошлом английский футболист Гари Линекер осудил безответственное поведение России, поставившее мир на грань войны

Линекер vs Путин / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Звезда мирового футбола Гари Линекер отреагировал на указ Владимира Путина о признании Россией "ЛДНР". Легендарный форвард назвал действия Путина тупыми.

"Европа находится на грани войны. Люди – это чудесные создания. После миллионов лет эволюции они получили достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми", – написал Линекер в своем Twitter.

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В комментарии один из подписчиков очень точно дал оценку мировой политики в отношении РФ, закрывающей глаза на преступления Путина.

"Мы могли остановить его в Грузии. Мы могли остановить его в Сирии. Мы могли остановить его в Крыму. Вместо этого мы подарили ему Кубок мира".

Напомним, ранее экс-футболист Милана и Динамо Каха Каладзе поддержал Украину. Прославленный футболист верит, что рано или поздно Украина и Грузия вернут свои территории.

Каха Каладзе осуждает агрессию России / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

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Многие спортсмены высказали свою позицию в отношении последних действий РФ, сравнив российского диктатора с Гитлером.