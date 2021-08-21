Як змінилася колишня наречена Кличка – від милої актриси до скандальної алкоголічки

Хейден Панеттьєр виповнилося 32 роки / Фото: Instagram

В Україні про Хейден дізналися більшою мірою завдяки роману з нашим легендарним боксером Володимиром Кличком.

Пара познайомилася напередодні нового 2010 року на вечірці спільних знайомих.

Пристрасть між ними спалахнула відразу, незважаючи на різницю в зрості і віці: Кличко старше американки на 13 років і вище на 45 сантиметрів!

Згодом пара стала все частіше з'являтися на публіці. Хейден разом з Володимиром відвідувала знаменитий Октоберфест в Німеччині, підтримувала українця під час його боїв.

Однак у травні 2011 року американка несподівано оголосила про розставання з українцем. Відносинам заважала їх зайнятість – Хейден будувала свою акторську кар'єру в США, а Володимир боксував в Європі.

Але пауза у відносинах тривала до березня 2013-го. Тоді парочку піймали під час баскетбольного поєдинку в Майамі.

У грудні 2013 року Хейден разом з Володимиром приїхала до Києва підтримати Україну під час Революції Переваги.

Трохи пізніше американка вбралася в українську вишиванку в День Валентина.

На той момент Хейден і Володимир побралися, а весілля планували зіграти 24 серпня, на День Незалежності України!

У грудні 2014 року у Хейден і Володимира народилася дочка, яку назвали Кайя-Євдокія.

З цього моменту в житті Хейден почалися проблеми. Дівчині довелося звернутися в медичний центр за допомогою в зв'язку з післяпологовою депресією.

Однак повністю подолати проблему їй не вдалося. У 2018 року американка вирішила кардинально змінити своє життя і кинула Володимира разом з дочкою.

Хейден завела відносини з американцем Брайаном Хікерсоном. Разом з цим дівчина причастилася до алкоголю і розгульного способу життя.

У ЗМІ зіркову актрису все частіше стали згадувати в світлі сандальних витівок. Дівчина перестала стежити за собою і суттєво набрала у вазі.

Апогеєм такого життя став конфлікт з бойфрендом, який побив її в нічному клубі. При цьому, це був не перший випадок рукоприкладства!

На час дівчина пропала, а потім знову нагадала про себе – видалила всі спільні фото з Кличком і дочкою зі своєї сторінки в Instagram.

І лише в березні цього року Хейден почала повертатися до нормального способу життя. Можливо, переломним став суд над її колишнім бойфрендом, якому дали тюремний строк за побиття актриси.

На початку серпня Хейден вперше за довгий час з'явилася на публіці, відвідавши показ фільму Періс Хілтон в Лос-Анджелесі. Сподіваємося, чорна смуга в житті актриси нарешті закінчилася. Хоча недавно з'явилися чутки, що Панеттьєр зійшлася з актором, який її побив...