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Як позбутися синдрому Нового року: поради Оксани Баюл

Андрій Трофімов
27 грудня, 09:47
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розповіла, що потрібно міняти своє ставлення до подарунків на новорічні свята

Оксана Баюл дає поради перед Новим роком / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська фігуристка Оксана Баюл нещодавно похвалилася сукнею за божевільні гроші.

А тепер у соцмережах поділилася думками, як змінити своє ставлення до свята.

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Синдром Нового року: прокляття на все життя. Спочатку пилосос, потім подарунки. Що ж робити?

Почати змінювати своє ставлення до подарунків та того, що ви отримуєте. Насильно змушувати себе отримувати, не віддаючи натомість те, що ви віддавати не хочете.

У вас є чудовий шанс застосувати цей сценарій у Новий рік.

І якщо у вас синдром Нового року – замовити їжу в ресторані, запросити службу прибирання, вже зранку одягнути святковий одяг та провести цей день саме святково, як ви цього хочете.

І залишити собі цю чудову звичку на весь рік: святкувати без втоми та отримувати подарунки без того, щоб їх попередньо заслужити", – написала Баюл у Instagram.

Раніше ми писали, що спортсменка розгромила ідею провести зимову Олімпіаду в Україні: Хто працюватиме? Усі тренери в Росії.

Дивіться, як Оксана Баюл виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері:

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