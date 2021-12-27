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Как избавиться от синдрома Нового года: советы Оксаны Баюл

Андрей Трофимов
27 декабря, 09:47
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины рассказала, что нужно менять свое отношение к подаркам на новогодние праздники

Оксана Баюл дает советы перед Новым годом / Фото: Коллаж: Сегодня

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл недавно похвасталась платьем за сумасшедшие деньги.

А теперь в соцсетях поделилась мыслями, как изменить свое отношение к грядущему празднику.

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"Синдром Нового года: проклятье на всю жизнь. Сначала пылесос, потом подарки. Что же делать?

Начать менять свое отношение к подаркам и тому, что вы получаете. Насильно заставлять себя получать, не отдавая взамен того, что вы отдавать не хотите.

У вас есть отличный шанс применить этот сценарий в Новый год.

И если у вас синдром Нового года – заказать еду в ресторане, пригласить службу уборки, уже с утра надеть праздничную одежду и провести этот день именно празднично, как вы этого хотите.

И оставить себе эту чудесную привычку на весь год: праздновать без усталости и получать подарки без того, чтобы их предварительно заслужить", – написала Баюл в Instagram.

Ранее мы писали, что спортсменка разгромила идею провести зимнюю Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.

Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере:

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