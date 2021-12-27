Как избавиться от синдрома Нового года: советы Оксаны Баюл

Оксана Баюл дает советы перед Новым годом / Фото: Коллаж: Сегодня
Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл недавно похвасталась платьем за сумасшедшие деньги.
А теперь в соцсетях поделилась мыслями, как изменить свое отношение к грядущему празднику.
"Синдром Нового года: проклятье на всю жизнь. Сначала пылесос, потом подарки. Что же делать?
Начать менять свое отношение к подаркам и тому, что вы получаете. Насильно заставлять себя получать, не отдавая взамен того, что вы отдавать не хотите.
У вас есть отличный шанс применить этот сценарий в Новый год.
И если у вас синдром Нового года – заказать еду в ресторане, пригласить службу уборки, уже с утра надеть праздничную одежду и провести этот день именно празднично, как вы этого хотите.
И оставить себе эту чудесную привычку на весь год: праздновать без усталости и получать подарки без того, чтобы их предварительно заслужить", – написала Баюл в Instagram.
Ранее мы писали, что спортсменка разгромила идею провести зимнюю Олимпиаду в Украине: Кто будет работать? Все тренеры в России.
Смотрите, как Оксана Баюл выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере: