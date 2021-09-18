Як це можливо? У матчі Колоса та Інгульця переможний гол забив Чорноморець

Інгулець - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ
Суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Інгулець – Колос.
Протягом всього матчу йшов дощ, який вплинув на результат зустрічі.
Дебют поєдинку був за ковалівцями. Вже на 6-хвилині матчу Колос заробив пенальті у ворота команди з Петрового – Опанасенко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Але Кирило Петров, що підійшов до "точки", невдало пробив у лівий кут, і Гальчук накрив м'яч.
Колос вийшов уперед у середині першого тайму. Після розіграшу штрафного Богданов відпасував під удар Чорноморцю, і той точно пробив у дальній кут – 1:0.
У кінцівці матчу, на 6-й компенсованій хвилині, Колос подвоїв свою перевагу – Чурко скористався пасом Сітчінави і довів рахунок до 2:0.
Після сьогоднішнього матчу Колос набрав вісім очок і піднімається на 10-й рядок турнірної таблиці.
Інгулець програв п'ятий матч з восьми зіграних.
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