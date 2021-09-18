Як це можливо? У матчі Колоса та Інгульця переможний гол забив Чорноморець

18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
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Верес --
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Динамо --
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Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
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Металіст 1925 --
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Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
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Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Реал --
Шериф --
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Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
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Як це можливо? У матчі Колоса та Інгульця переможний гол забив Чорноморець

Сергій Шаховець
18 вересня, 16:11
Ковалівський Колос у важких погодних умовах вирвав виїзну перемогу з рахунком 2:0

Інгулець - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Суботню програму восьмого туру української Прем'єр-ліги відкривав поєдинок Інгулець – Колос.

Протягом всього матчу йшов дощ, який вплинув на результат зустрічі.

Дебют поєдинку був за ковалівцями. Вже на 6-хвилині матчу Колос заробив пенальті у ворота команди з Петрового – Опанасенко зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Але Кирило Петров, що підійшов до "точки", невдало пробив у лівий кут, і Гальчук накрив м'яч.

Колос вийшов уперед у середині першого тайму. Після розіграшу штрафного Богданов відпасував під удар Чорноморцю, і той точно пробив у дальній кут – 1:0.

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У кінцівці матчу, на 6-й компенсованій хвилині, Колос подвоїв свою перевагу – Чурко скористався пасом Сітчінави і довів рахунок до 2:0.

Після сьогоднішнього матчу Колос набрав вісім очок і піднімається на 10-й рядок турнірної таблиці.

Інгулець програв п'ятий матч з восьми зіграних.

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