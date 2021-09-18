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Ингулец 0
Колос 2
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Металлист 1925 --
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25 сентября 00:00
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Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
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Заря --
25 сентября 00:00
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Верес --
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Рух --
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2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Как это возможно? В матче Колоса и Ингульца победный гол забил Черноморец

Сергей Шаховец
18 сентября, 16:11
Ковалевский Колос в тяжелых погодных условиях вырвал выездную победу со счетом 2:0

Ингулец - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Субботнюю программу восьмого тура украинской Премьер-лиги открывал поединок Ингулец – Колос.

На протяжении всего матча шел дождь, который повлиял на результат встречи.

Дебют поединка был за ковалевцами. Уже на 6-й минуте матча Колос заработал пенальти в ворота команды из Петрово – Опанасенко сыграл рукой в своей штрафной площадке. Но подошедший к "точке" Кирилл Петров неудачно пробил в левый угол, и Гальчук накрыл мяч.

Колос вышел вперед в середине первого тайма. После розыгрыша штрафного Богданов отпасовал под удар Черноморцу, и тот точно пробил в дальний угол – 1:0.

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В концовке матча, на 6-й компенсированной минуте, Колос удвоил свое преимущество – Чурко воспользовался пасом Ситчинавы и довел счет до 2:0.

После сегодняшнего матча Колос набрал восемь очков и поднимается на 10-ю строчку турнирной таблицы.

Ингулец проиграл пятый матч из восьми сыгранных.

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