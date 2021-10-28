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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Як безпритульний. Мільйонер Моурінью вечеряв, сидячи на вулиці

Любомир Луканюк
28 жовтня, 19:38
Тренер Роми через дискваліфікацію не зміг потрапити на стадіон Кальярі, довелося йому вечеряти на східцях

Моурінью вечеряв на вулиці

У матчі 10-го туру чемпіонату Італії Рома в гостях здобула вольову перемогу над Кальярі – 2:1.

Римським клубом не зміг керувати на тренерській лаві і в роздягальні Жозе Моурінью. Наставник Роми отримав дискваліфікацію у попередньому поєдинку з Наполі.

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Проте Моурінью приїхав на матч. А оскільки йому вхід на стадіон був заборонений, Жозе довелося вечеряти, як безхатченку, на вулиці. З його зарплатою 7,5 млн євро на рік.

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"Гру завершено. Три очки. Хороша їжа", – підписав знімок у Instagram Моурінью.

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Після 10-ти матчів Рома посідає четверте місце – 19 очок. Лідирує Мілан – 28.

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