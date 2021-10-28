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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Как бездомный. Миллионер Моуринью ужинал, сидя на улице

Любомир Луканюк
28 октября, 19:38
Тренер Ромы из-за дисквалификации не смог попасть на стадион Кальяри, пришлось ему ужинать на ступеньках

Моуринью ужинает на улице

В матче 10-го тура чемпионата Италии Рома в гостях добыла волевую победу над Кальяри – 2:1.

Римским клубом не смог руководить на тренерской скамейке и в раздевалке Жозе Моуринью. Наставник Ромы получил дисквалификацию в предыдущем поединке с Наполи.

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Тем не менее, Моуринью приехал на матч. А поскольку ему вход на стадион был запрещен, то Жозе пришлось ужинать, как бездомному, на улице. При его зарплате в 7,5 млн евро в год.

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"Игра завершена. Три очка. Хорошая еда", – подписал снимок в Instagram Моуринью.

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После 10 матчей Рома занимает четвертое место – 19 очков. Лидирует Милан – 28.

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