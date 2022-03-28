Вигнанці для Європи! Росія може змінити УЄФА на Азію через вторгнення в Україну

Збірна Росії може тепер грати в азійському відборі / Фото: AFP

Росія розв'язала в Україні повномасштабну криваву війну. Фашистська армія Путіна вже понад місяць знищує українські міста та вбиває мирне населення, зокрема й дітей.

Такі дії РФ спричиняють серйозні санкції, у тому числі й у футболі. Збірну Росії вже дискваліфікували з відбору на ЧС-2022 , а місцеві клуби тепер не можуть виступати у єврокубках

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Вже 31 березня на Конгресі ФІФА Російський футбольний союз може позбавити членства в організації. Розглядаються два варіанти: дворічний бан із можливістю для Росії оскаржити один рік або безстрокова дискваліфікація.

При цьому російський журналіст Нобель Арустамян у своєму Telegram-каналі заявив, що після закінчення бану РФС може змінити асоціацію з УЄФА на АФК (Азійська футбольна конфедерація).

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Причиною такого рішення може стати тиск від європейських країн, котрі принципово не хочуть грати з країною-окупантом. В Азії ж тиск на росіян буде меншим, як і конкуренція.

Також Арустамян наводить приклад Ізраїлю, який у 1994 році змінив АФК на УЄФА. Тоді від ігор із "зірками Давида" відмовилися мусульманські країни, через що місцеву федерацію прийняв до своїх лав УЄФА.

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При цьому територія Ізраїлю не належить до Європи, це азійська держава. У росіян куди більше приводів для зміни конфедерації, адже понад 75% території РФ перебуває саме в Азії.

Тепер залишається лише дочекатися поєдинків проти КНДР, Сирії та Ірану, щоб утворилася "група вигнанців". Не вистачає білорусів, яких також європейські збірні не хочуть бачити серед суперників.