Изгои для Европы! Россия может сменить УЕФА на Азию из-за вторжения в Украину

Сборная России может теперь играть в азиатском отборе / Фото: AFP

Россия развязала в Украине полномасштабную кровавую войну. Фашистская армия Путина уже более месяца уничтожает украинские города и убивает мирное население, в том числе и детей.

Такие действия РФ влекут за собой серьезные санкции, в том числе и в футболе. Сборную России уже дисквалифицировали с отбора на ЧМ-2022, а местные клубы теперь не могут выступать в еврокубках.

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Уже 31 марта на Конгрессе ФИФА Российский футбольный союз могут лишить членства в организации. Рассматриваются два варианта: двухлетний бан с возможностью для России оспорить один год или же бессрочная дисквалификация.

При этом российский журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале заявил, что после истечения бана РФС может сменить ассоциацию с УЕФА на АФК (Азиатская футбольная конфедерация).

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Причиной такого решения может стать давление от европейских стран, которые принципиально не хотят играть со страной-оккупантом. В Азии же давление на россиян будет меньше, как и конкуренция.

Также Арустамян приводит пример Израиля, который в 1994 году сменил АФК на УЕФА. Тогда от игр со "звездами Давида" отказались мусульманские страны, из-за чего местную федерацию принял в свои ряды УЕФА.

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При этом территория Израиля никак не относится к Европе, это азиатское государство. У россиян же куда больше поводов для смены конфедерации, ведь более 75% территории РФ находится как раз в Азии.

Теперь же остается лишь дождаться поединков против КНДР, Сирии и Ирана, чтобы образовалась "группа изгоев". Не хватает ли белорусов, которых тоже европейские сборные не хотят видеть среди соперников.