22 січня 17:00
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хем 0
22 січня 18:00 Онлайн
Динамо 4
Расінг Уніон 0
22 січня 19:30 Онлайн
Саутгемптон --
Манчестер Сіті --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 16:00 Онлайн
Бернлі --
Арсенал --
23 січня 16:00 Онлайн
Крістал Пелас --
Ліверпуль --
23 січня 16:30 Онлайн
Лейпциг --
Вольфсбург --
23 січня 17:15 Онлайн
Реал --
Ельче --
23 січня 18:30 Онлайн
Герта --
Баварія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
23 січня 22:00 Онлайн
Алавес --
Барселона --
24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Побив українця на очах Ломаченка: наступний суперник для Вайлдера

Андрій Трофімов
22 січня, 20:36
Непереможного американського суперважа Джареда Андерсона представили як нового візаві для Деонтея Вайлдера

Вайлдер vs Андерсон / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум має намір організувати бій між ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, двічі нокаутованим Тайсоном Ф'юрі, та 22-річним непереможеним суперважем Джаредом Андерсоном.

Читайте також: Проти Усика задумали виставити Вайлдера

Реклама

"Вайлдер – приголомшливий талант. Він б'є як "кінь копитом", Ф'юрі не дасть збрехати. Майже кожен у суперважкому дивізіоні програв би Деонтею", – сказав Арум в інтерв'ю Sky Sports.

Вайлдер і Ф'юрі під час третього бою / Фото: REUTERS

"Єдиний, хто буде готовий побити його до кінця цього року, – це Андерсон. Я був би готовий обговорити потенційний поєдинок Вайлдера та Андерсона під кінець поточного року".

"Коли Ф'юрі повісить рукавички на цвях, Джаред опиниться в найбільш вигідній позиції, щоб стати наступним великим суперважем. Той же Майк Тайсон був страшним панчером, якому бракувало деяких боксерських навичок. Але у Джареда є все – навички та сила. Він більше нагадує мені Мухаммеда Алі у молодості", – зазначив Боб Арум.

Андерсон нокаутував Тесленко / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, у грудні Андерсон на очах у Василя Ломаченка нокаутував у Нью-Йорку українця Олександра Тесленка.

Саме Андерсона Ф'юрі вважає майбутнім королем боксу.

Реклама

Тайсон Ф'юрі і Джаред Андерсон / Фото: Instagram