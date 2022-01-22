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Избил украинца на глазах Ломаченко: следующий соперник для Уайлдера

Андрей Трофимов
22 января, 20:36
Непобедимого американского супертяжа Джареда Андерсона представили в качестве нового визави для Деонтея Уайлдера

Уайлдер vs Андерсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать бой между экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, дважды нокаутированным Тайсоном Фьюри, и 22-летним непобежденным супертяжем Джаредом Андерсоном.

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"Уайлдер – потрясающий талант. Он бьет как "конь копытом", Фьюри не даст соврать. Практически любой в супертяжелом дивизионе проиграл бы Деонтею", – сказал Арум в интервью Sky Sports.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

"Единственный, кто будет готов побить его к концу этого года, – это Андерсон. Я был бы готов обсудить потенциальный поединок Уайлдера и Андерсона под конец текущего года".

"Когда Фьюри повесит перчатки на гвоздь, Джаред окажется в наиболее выгодной позиции, чтобы стать следующим великим супертяжем. Тот же Майк Тайсон был ужасающим панчером, которому не доставало некоторых боксерских навыков. Но у Джареда есть все – навыки и сила. Он больше напоминает мне Мухаммеда Али в молодости", – отметил Боб Арум.

Андерсон нокаутировал Тесленко / Фото: Getty Images

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Напомним, в декабре Андерсон на глазах у Василия Ломаченко нокаутировал в Нью-Йорке украинца Александра Тесленко.

Именно Андерсона Фьюри считает будущим королем бокса.

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Тайсон Фьюри и Джаред Андерсон / Фото: Instagram