Избил украинца на глазах Ломаченко: следующий соперник для Уайлдера

Уайлдер vs Андерсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен организовать бой между экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, дважды нокаутированным Тайсоном Фьюри, и 22-летним непобежденным супертяжем Джаредом Андерсоном.

Читайте также: Против Усика задумали выставить Уайлдера

Реклама

"Уайлдер – потрясающий талант. Он бьет как "конь копытом", Фьюри не даст соврать. Практически любой в супертяжелом дивизионе проиграл бы Деонтею", – сказал Арум в интервью Sky Sports.

Уайлдер и Фьюри во время третьего боя / Фото: REUTERS

"Единственный, кто будет готов побить его к концу этого года, – это Андерсон. Я был бы готов обсудить потенциальный поединок Уайлдера и Андерсона под конец текущего года".

"Когда Фьюри повесит перчатки на гвоздь, Джаред окажется в наиболее выгодной позиции, чтобы стать следующим великим супертяжем. Тот же Майк Тайсон был ужасающим панчером, которому не доставало некоторых боксерских навыков. Но у Джареда есть все – навыки и сила. Он больше напоминает мне Мухаммеда Али в молодости", – отметил Боб Арум.

Андерсон нокаутировал Тесленко / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, в декабре Андерсон на глазах у Василия Ломаченко нокаутировал в Нью-Йорке украинца Александра Тесленко.

Именно Андерсона Фьюри считает будущим королем бокса.

Реклама