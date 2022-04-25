Італійський захисник зрадів голу суперника і отримав по мізках від партнера (відео)

Франческо Ачербі усміхається після гола у ворота його команди / Фото: Getty Images

Вчора в Серії А відбувся один із центральних поєдинків 34 туру чемпіонату Італії. Римський Лаціо приймав Мілан, який виборює Скудетто.

"Орли" були близькі до набору очок із фаворитом, проте пропустили на 90+3 хвилині від Тоналі та програли з рахунком 1:2. Цей гол викликав скандал у стані Лаціо.

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Після пропущеного м'яча захисник римлян Франческо Ачербі вразив своєю поведінкою, гравець не приховував посмішки і не переживав за втрачені очки.

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Це сильно розлютило його партнера за командою Адама Марушича, який висловив партнеру за командою претензії прямо на полі. Додає пікантності ситуації і той момент, що Франческо раніше виступав півсезону в Мілані (2012-2013).

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У Лаціо ж Ачербі став гравцем основи, відігравши цього сезону 32 матчі і забивши три голи. Зазначимо, що римляни, напевно, не зіграють у Лізі чемпіонів наступного сезону, оскільки відрив від топ-четвірки становить аж 7 очок і у Ювентуса є гра в запасі.