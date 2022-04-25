Итальянский защитник обрадовался голу соперника и получил по мозгам от партнера (видео)

Франческо Ачерби улыбается после гола в ворота его команды / Фото: Getty Images

Вчера в Серии А состоялся один из центральных поединков 34 тура чемпионата Италии. Римский Лацио принимал Милан, который борется за Скудетто.

"Орлы" были близки к набору очков с фаворитом, однако пропустили на 90+3 минуте от Тонали и проиграли со счетом 1:2. Этот гол вызвал скандал в стане Лацио.

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После пропущенного мяча защитник римлян Франческо Ачерби поразил своим поведением, игрок не скрывал улыбки и явно не переживал за упущенные очки.

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Это сильно разозлило его партнера по команде Адама Марушича, который высказал партнеру по команде претензии прямо на поле. Добавляет пикантности ситуации и тот момент, что ранее Франческо выступал полсезона в Милане (2012-2013).

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В Лацио же Ачерби стал игроком основы, отыграв в этом сезоне 32 матча и забив три гола. Отметим, что римляне наверняка не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поскольку отрыв от топ-четверки составляет аж 7 очков и у Ювентуса есть игра в запасе.