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Італійський тренер заборонив футболістам їсти італійські страви

Любомир Луканюк
10 листопада, 17:07
Антоніо Конте незадоволений, що гравці англійського Тоттенгема віддають перевагу висококалорійній їжі

Конте виступає за здорове харчування

Новий головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте висловив невдоволення надмірною вагою футболістів своєї команди. Наставник має намір змінити раціон гравців.

Італійському фахівцю не до вподоби, що футболісти віддають перевагу італійській кухні. Конте заборонив гравцям Тоттенгема їсти піцу. Також у бан потрапили майонез та кетчуп.

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У Тоттенгемі колишній тренер Інтера, Челсі та Ювентуса змінив португальця Нуну Ешпіріту Санту, звільненого напередодні. У змінники Санту пророкували колишнього коуча Шахтаря Паулу Фонсеку, проте власники "шпор" віддали перевагу Конте.

За даними британських ЗМІ, італієць зароблятиме в Лондоні близько 15 мільйонів фунтів на рік.

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