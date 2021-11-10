Итальянский тренер запретил футболистам кушать итальянские блюда

Конте выступает за здоровое питание

Новый главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте выразил недовольство избыточным весом футболистов своей команды. Наставник собирается изменить рацион игроков.

Итальянскому специалисту не по душе, что футболисты отдают предпочтение итальянской кухне. Конте запретил игрокам Тоттенхэма кушать пиццу. Также в бан попали майонез и кетчуп.

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В Тоттенхэме бывший тренер Интера, Челси и Ювентуса сменил португальца Нуну Эшпириту Санту, уволенного накануне. В сменщики Санту прочили бывшего коуча Шахтера Паулу Фонсеку, однако владельцы "шпор" предпочли Конте.

По данным британских СМИ, итальянец будет зарабатывать в Лондоне порядка 15 миллионов фунтов в год.