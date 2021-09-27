"Інтер вже не топ-клуб". Зірка Шахтаря зробив прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Андрій Воробей зробив прогноз на матч з Інтером / Фото: Колаж: Сьогодні
Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей в інтерв'ю сайту Terrikon.com поділився своїми очікуваннями від поєдинку Ліги чемпіонів проти команди Сімоне Індзагі.
Читайте також: Марлос розім'явся перед Інтером: Шахтар впевнено б'є Верес завдяки феєрії хавбека
"Поразка від Шерифа була прикрою. Не думаю, що за короткий строк футболісти Шахтаря зможуть як слід відновити сили. Після Шерифа були матчі в чемпіонаті та Суперкубок з Динамо. Ігровий графік дуже насичений. Матч з Динамо був теж важким, але хочеться вірити, що командний дух зараз на хорошому рівні. Перемога над Динамо завжди надає додаткової енергії.
Інтер – дуже сильний клуб, з ним буде дуже важко. Але ми віримо і сподіваємося, що все буде добре.
Що стосується Де Дзербі, справа навіть не в тому, італієць він чи українець. У нього стоять завдання, і він працює в клубі. Йому завжди потрібно досягати тільки найвищих цілей. Для нього будь-яка гра має велике значення, не важливо, хто в суперниках – Верес Рівне або Інтер.
Інтер, з яким грали рік тому, при Конте був топ-клубом. З ними дуже складно було грати. Якщо говорити нинішній команді, то у них непогані результати в Італії. У грі з Реалом вони повністю домінували, але пропустили наприкінці і програли. Цей Інтер теж досить сильний, у них великі амбіції. Це буде хороша гра"- сказав Андрій Воробей.
Нагадаємо, що 28 вересня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.
Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.
Турнірна таблиця групи D Ліги чемпіонів