28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

"Інтер вже не топ-клуб". Зірка Шахтаря зробив прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
27 вересня, 17:43
У вівторок, 28 вересня, у Києві на НСК "Олімпійський" донецький Шахтар зіграє матч Ліги чемпіонів проти міланського Інтера

Андрій Воробей зробив прогноз на матч з Інтером / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей в інтерв'ю сайту Terrikon.com поділився своїми очікуваннями від поєдинку Ліги чемпіонів проти команди Сімоне Індзагі.

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"Поразка від Шерифа була прикрою. Не думаю, що за короткий строк футболісти Шахтаря зможуть як слід відновити сили. Після Шерифа були матчі в чемпіонаті та Суперкубок з Динамо. Ігровий графік дуже насичений. Матч з Динамо був теж важким, але хочеться вірити, що командний дух зараз на хорошому рівні. Перемога над Динамо завжди надає додаткової енергії.

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Так Траоре відкрив рахунок / Фото: REUTERS

Інтер – дуже сильний клуб, з ним буде дуже важко. Але ми віримо і сподіваємося, що все буде добре.

Що стосується Де Дзербі, справа навіть не в тому, італієць він чи українець. У нього стоять завдання, і він працює в клубі. Йому завжди потрібно досягати тільки найвищих цілей. Для нього будь-яка гра має велике значення, не важливо, хто в суперниках – Верес Рівне або Інтер.

Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Інтер, з яким грали рік тому, при Конте був топ-клубом. З ними дуже складно було грати. Якщо говорити нинішній команді, то у них непогані результати в Італії. У грі з Реалом вони повністю домінували, але пропустили наприкінці і програли. Цей Інтер теж досить сильний, у них великі амбіції. Це буде хороша гра"- сказав Андрій Воробей.

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Матч Ліги чемпіонів Інтер – Реал / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 28 вересня на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.

Турнірна таблиця групи D Ліги чемпіонів

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