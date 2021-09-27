28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

"Интер уже не топ-клуб". Звезда Шахтера сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов

Сергей Шаховец
27 сентября, 17:43
Во вторник, 28 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий Шахтер сыграет матч Лиги чемпионов против миланского Интера

Андрей Воробей сделал прогноз на матч с Интером / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей в интервью сайту Terrikon.com поделился своими ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против команды Симоне Индзаги.

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"Поражение от Шерифа было обидным. Не думаю, что за короткий срок футболисты Шахтера смогут как следует восстановить силы. После Шерифа были матчи в чемпионате и Суперкубок с Динамо. Игровой график очень насыщенный. Матч с Динамо был тоже тяжелым, но хочется верить, что командный дух сейчас на хорошем уровне. Победа над Динамо всегда придает дополнительной энергии.

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Так Траоре открыл счет / Фото: REUTERS

Интер – очень сильный клуб, с ним будет очень трудно. Но мы верим и надеемся, что все будет хорошо.

Что касается Де Дзерби, дело даже не в том, итальянец он или украинец. У него стоят задачи, и он работает в клубе. Ему всегда нужно достигать только высоких целей. Для него любая игра имеет большое значение, не важно, кто в соперниках – Верес Ровно или Интер.

Роберто Де Дзерби выиграл первый трофей с донецким Шахтером / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Интер, с которым играли год назад, при Конте был топ-клубом. С ними очень сложно было играть. Если говорить нынешней команде, то у них неплохие результаты в Италии. В игре с Реалом они полностью доминировали, но пропустили в конце и проиграли. Этот Интер тоже достаточно сильный, у них большие амбиции. Это будет хорошая игра" – сказал Андрей Воробей.

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Матч Лиги чемпионов Интер – Реал / Фото: Reuters

Напомним, что 28 сентября на НСК "Олимпийский" состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов против миланского Интера.

Свой стартовый поединок в групповом раунде Шахтер проиграл на выезде тираспольскому Шерифу со счетом 0:2. А команда Симоне Индзаги в домашнем матче уступила Реалу 0:1.

Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов

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