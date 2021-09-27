"Интер уже не топ-клуб". Звезда Шахтера сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов

Андрей Воробей сделал прогноз на матч с Интером / Фото: Коллаж: Сегодня
Экс-форвард сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Воробей в интервью сайту Terrikon.com поделился своими ожиданиями от поединка Лиги чемпионов против команды Симоне Индзаги.
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"Поражение от Шерифа было обидным. Не думаю, что за короткий срок футболисты Шахтера смогут как следует восстановить силы. После Шерифа были матчи в чемпионате и Суперкубок с Динамо. Игровой график очень насыщенный. Матч с Динамо был тоже тяжелым, но хочется верить, что командный дух сейчас на хорошем уровне. Победа над Динамо всегда придает дополнительной энергии.
Интер – очень сильный клуб, с ним будет очень трудно. Но мы верим и надеемся, что все будет хорошо.
Что касается Де Дзерби, дело даже не в том, итальянец он или украинец. У него стоят задачи, и он работает в клубе. Ему всегда нужно достигать только высоких целей. Для него любая игра имеет большое значение, не важно, кто в соперниках – Верес Ровно или Интер.
Интер, с которым играли год назад, при Конте был топ-клубом. С ними очень сложно было играть. Если говорить нынешней команде, то у них неплохие результаты в Италии. В игре с Реалом они полностью доминировали, но пропустили в конце и проиграли. Этот Интер тоже достаточно сильный, у них большие амбиции. Это будет хорошая игра" – сказал Андрей Воробей.
Напомним, что 28 сентября на НСК "Олимпийский" состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов против миланского Интера.
Свой стартовый поединок в групповом раунде Шахтер проиграл на выезде тираспольскому Шерифу со счетом 0:2. А команда Симоне Индзаги в домашнем матче уступила Реалу 0:1.
Турнирная таблица группы D Лиги чемпионов