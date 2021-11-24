24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Шахтар: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
24 листопада, 18:57
Інтер та Шахтар визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Сьогодні вирішиться доля "гірників" у єврокубках

Шахтар готовий до матчу Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца" та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Інтер – Шахтар дивитись можна за допомогою нашої трансляції.

Читайте також: Інтер – Шахтар: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Реклама

Перед матчем Роберто Де Дзербі сумнівався, що Педріньйо готовий до матчу, враховуючи, що він тільки недавно повернувся до ладу, але все ж таки поставив його в старт.

Інтер: Ханданович, Бастоні, Раноккія, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дарміан, Джеко, Мартінес.

Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо.

Реклама

Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педріньйо, Тете, Фернандо.

Запасні: Шевченко, П'ятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрік, Коноплянка, Сікан.

Реклама

Після чотирьох турів з одним очком Шахтар посідає останнє місце в групі D. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну.

Якщо сьогодні "Шахтар" не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.