24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Интер – Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Александр Трикиша
24 ноября, 18:57
Интер и Шахтер определились с составами на сегодняшний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня решится судьба "горняков" в еврокубках

Шахтер готов к матчу Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 19:45 по киевскому времени. Интер – Шахтер смотреть можно с помощью нашей трансляции.

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Перед матчем Роберто Де Дзерби сомневался, что Педриньо готов к матчу, учитывая, что он только недавно вернулся в строй, но все же поставил его в старт.

Интер: Ханданович, Бастони, Раноккия, Шкриньяр, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан, Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио.

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Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педриньо, Тете, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

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После четырех туров с одним очком Шахтер занимает последнее место в группе D. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.