Интер – Шахтер: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Шахтер готов к матчу Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Поединок пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 19:45 по киевскому времени. Интер – Шахтер смотреть можно с помощью нашей трансляции.

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Перед матчем Роберто Де Дзерби сомневался, что Педриньо готов к матчу, учитывая, что он только недавно вернулся в строй, но все же поставил его в старт.

Интер: Ханданович, Бастони, Раноккия, Шкриньяр, Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дармиан, Джеко, Мартинес.

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио.

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Шахтер: Трубин, Матвиенко, Витао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педриньо, Тете, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан.

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После четырех туров с одним очком Шахтер занимает последнее место в группе D. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.