Інтер – Шахтар: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Шахтар спробує обіграти Інтер в Італії / Фото: REUTERS

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар із описом усіх ключових моментів зустрічі.

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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.

У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.

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ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Шахтар та Інтер перетинаються у третьому сезоні поспіль. У сезоні 2019/2020 Інтер не пустив Шахтар до фіналу Ліги Європи, а в минулому розіграші Ліги чемпіонів команди зійшлися в групі, і тоді вже "гірники" виявилися вищими за італійців у підсумковій таблиці.

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КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики вважають Інтер беззаперечним фаворитом матчу: на його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така: