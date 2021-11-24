Інтер – Шахтар: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Шахтар спробує обіграти Інтер в Італії / Фото: REUTERS
Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар із описом усіх ключових моментів зустрічі.
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ОНЛАЙН ІНТЕР – ШАХТЕР
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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.
У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ
Шахтар та Інтер перетинаються у третьому сезоні поспіль. У сезоні 2019/2020 Інтер не пустив Шахтар до фіналу Ліги Європи, а в минулому розіграші Ліги чемпіонів команди зійшлися в групі, і тоді вже "гірники" виявилися вищими за італійців у підсумковій таблиці.
КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ
Аналітики вважають Інтер беззаперечним фаворитом матчу: на його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:
- виграш Інтера – 73%
- нічия – 17%
- виграш Шахтаря – 10%
- найімовірніший рахунок – 2:0