24 листопада 45+2’
Інтер 0
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Шахтар: список трансляцій матчу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
24 листопада, 19:49
У середу, 25 листопада, у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" пройде матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів: італійський Інтер прийматиме донецький Шахтар

Шахтар спробує обіграти Інтер в Італії / Фото: REUTERS

Ми проведемо онлайн-трансляцію матчу Інтер – Шахтар із описом усіх ключових моментів зустрічі.

Читайте також: Інтер – Шахтар: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів

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ОНЛАЙН ІНТЕР – ШАХТЕР

СПИСОК ТРАНСЛЯЦІЙ

  • Мегого
  • DAZN
  • Match! Football 2
  • Sky Sport Austria 1
  • Arena Sport 2
  • bTV Action
  • Nova Sport 4
  • Free
  • beIN Sports 1
  • BT Sport 1
  • Inter TV
  • Nova Sport 4
  • Movistar+
  • Blue Sport 10
  • Exxen

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.

У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.

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ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

Шахтар та Інтер перетинаються у третьому сезоні поспіль. У сезоні 2019/2020 Інтер не пустив Шахтар до фіналу Ліги Європи, а в минулому розіграші Ліги чемпіонів команди зійшлися в групі, і тоді вже "гірники" виявилися вищими за італійців у підсумковій таблиці.

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КОТИРУВАННЯ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики вважають Інтер беззаперечним фаворитом матчу: на його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Інтера – 73%
  • нічия – 17%
  • виграш Шахтаря – 10%
  • найімовірніший рахунок – 2:0