24 ноября 56’
Интер 0
Шахтер 0
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Интер – Шахтер: список трансляций матча Лиги чемпионов

Александр Трикиша
24 ноября, 19:49
В среду, 25 ноября, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги чемипонов: итальянский Интер примет донецкий Шахтер

Шахтер попытается обыграть Интер в Италии / Фото: REUTERS

Мы проведем онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер с описанием всех ключевых моментов встречи.

Читайте также: Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ

  • Megogo
  • DAZN
  • Match! Football 2
  • Sky Sport Austria 1
  • Arena Sport 2
  • bTV Action
  • Nova Sport 4
  • Free
  • beIN Sports 1
  • BT Sport 1
  • Inter TV
  • Nova Sport 4
  • Movistar+
  • Blue Sport 10
  • Exxen

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.

В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.

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ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Шахтер и Интер пересекаются в третьем сезоне подряд. В сезоне 2019/2020 Интер не пустил Шахтер в финал Лиги Европы, а в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды сошлись в группе, и тогда уже "горняки" оказались выше итальянцев в итоговой таблице.

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КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Аналитики считают Интер безоговорочным фаворитом матча: на его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Интера – 73%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Шахтера – 10%
  • наиболее вероятный счет – 2:0