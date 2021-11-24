Интер – Шахтер: список трансляций матча Лиги чемпионов

Шахтер попытается обыграть Интер в Италии / Фото: REUTERS
Мы проведем онлайн-трансляцию матча Интер – Шахтер с описанием всех ключевых моментов встречи.
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СПИСОК ТРАНСЛЯЦИЙ
- Megogo
- DAZN
- Match! Football 2
- Sky Sport Austria 1
- Arena Sport 2
- bTV Action
- Nova Sport 4
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- beIN Sports 1
- BT Sport 1
- Inter TV
- Nova Sport 4
- Movistar+
- Blue Sport 10
- Exxen
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
После четырех туров Шахтер идет на последнем месте в группе D, имея в своем активе всего одно заработанное очко – как раз в первом матче против итальянцев.
В оставшихся двух матчах – с Интером и Шерифом 7 декабря, "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну. Поражение сегодня оставит команду Де Дзерби без еврокубков.
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Шахтер и Интер пересекаются в третьем сезоне подряд. В сезоне 2019/2020 Интер не пустил Шахтер в финал Лиги Европы, а в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды сошлись в группе, и тогда уже "горняки" оказались выше итальянцев в итоговой таблице.
КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ
Аналитики считают Интер безоговорочным фаворитом матча: на его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:
- выигрыш Интера – 73%
- ничья – 17%
- выигрыш Шахтера – 10%
- наиболее вероятный счет – 2:0