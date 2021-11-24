23 листопада 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 листопада 22:00
Лілль 1
Зальцбург 0
23 листопада 22:00
Севілья 2
Вольфсбург 0
23 листопада 22:00
Мальме 1
Зеніт 1
23 листопада 22:00
Челсі 4
Ювентус 0
23 листопада 22:00
Барселона 0
Бенфіка 0
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
24 листопада, 09:44
Момент істини для Шахтаря – команда Роберто Де Дзербі в рідній йому Італії протистоїть Інтеру. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку

Інтер vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 24 листопада, у Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" проходить матч п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів Інтер – Шахтар. Початок – о 19:45 за київським часом.

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Після чотирьох турів з одним очком Шахтар посідає останнє місце в групі D. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну.

Якщо сьогодні "Шахтар" не виграє в "Інтера", то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.

ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

Шахтар ще жодного разу не вигравав у Інтера, а останні три матчі команд завершилися внічию 0:0.

Орієнтовні склади

ІНТЕР: Ханданович – Дарміан, Шкріньяр, Раноккіа, Бастоні, Перишич – Чалханоглу, Брозович, Відаль – Мартінес, Джеко
Чи не зіграють: де Врей (стегно), Алексіс Санчес (стегно)

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Степаненко – Тете, Майкон, Антоніо, Соломон – Фернандо
Чи не зіграють: Дентіньо (пішов з клубу), Жуніор Мораес (коліно), Траоре (коліно), Ісмаїлі, Алан Патрік

ЗАЯВИ ТРЕНЕРІВ

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі:

"У неділю ми провели чудовий поєдинок, обігравши 3:2 Наполі – команду з найкращою, на мою думку, обороною в Європі. Мої підопічні склали тест на зрілість та характер. У матчі із Шахтарем усе у наших руках. Після перемог над Шерифом доведеться зіткнутися з командою, яка має чудовий тренер і яка поставила нас у скрутне становище в першій зустрічі. Щоб досягти результату, потрібно продемонструвати найкращу гру".

"Яка італійська команда більше за інших схожа на Шахтар? Думаю, це якраз Наполі, з яким ми щойно зустрічалися, і Сассуоло – колишній клуб Де Дзербі. Обидві намагаються контролювати м'яч, щоб чинити тиск і знаходити ідеальні моменти для голів".

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі:

"Намагатимемося набрати очки, які дадуть нам можливість зайняти третє місце в групі. Ми ще не вигравали в Лізі чемпіонів, тому що, можливо, не заслужили на це. Але ми показуємо добрий футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим фаворитом матчу 24 листопада у Мілані аналітики букмекерських контор називають Інтер. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.32, на нічию – 5.60, на перемогу Шахтаря – 10.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків поєдинку така:

  • виграш Інтера – 73%
  • нічия – 17%
  • виграш Шахтаря – 10%
  • найімовірніший рахунок – 2:0

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Інтер – Шахтар у середу, 24 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед Інтером "Шахтар" обіграв в УПЛ "Рух" 2:0