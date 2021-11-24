23 ноября 22:00
Янг Бойз 3
Аталанта 3
23 ноября 22:00
Лилль 1
Зальцбург 0
23 ноября 22:00
Севилья 2
Вольфсбург 0
23 ноября 22:00
Мальме 1
Зенит 1
23 ноября 22:00
Челси 4
Ювентус 0
23 ноября 22:00
Барселона 0
Бенфика 0
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Интер – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
24 ноября, 09:44
Момент истины для Шахтера – команда Роберто Де Дзерби в родной для него Италии противостоит Интеру. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка

Интер vs Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 24 ноября, в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" проходит матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов Интер – Шахтер. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

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После четырех туров с одним очком Шахтер занимает последнее место в группе D. Таким образом в оставшихся матчах – сегодня с Интером и 7 декабря с Шерифом – "горнякам" нужно только побеждать, чтобы рассчитывать на попадание в евровесну.

Если сегодня Шахтер не выиграет у Интера, то гарантированно останется за бортом весенней части еврокубков.

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Шахтер еще ни разу не выигрывал у Интера, а последние три матча команд завершились вничью 0:0.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ИНТЕР: Ханданович – Дармиан, Шкриньяр, Раноккиа, Бастони, Перишич – Чалханоглу, Брозович, Видаль – Мартинес, Джеко
Не сыграют: де Врей (бедро), Алексис Санчес (бедро)

Шахтер: Трубин – Додо, Марлон, Кривцов, Матвиенко – Степаненко – Тете, Майкон, Антонио, Соломон – Фернандо
Не сыграют: Дентиньо (ушел из клуба), Жуниор Мораэс (колено), Траоре (колено), Исмаили, Алан Патрик

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Главный тренер Интера Симоне Индзаги:

"В воскресенье мы провели отличный поединок, обыграв 3:2 Наполи – команду с лучшей, на мой взгляд, обороной в Европе. Мои подопечные сдали тест на зрелость и характер. В матче с Шахтером все в наших руках. После побед над Шерифом предстоит столкнуться с командой, у которой отличный тренер и которая поставила нас в затруднительное положение в первой встрече. Чтобы добиться результата, нужно продемонстрировать лучшую игру".

"Какая итальянская команда больше других похожа на Шахтер? Думаю, это как раз Наполи, с которым мы только что встречались, и Сассуоло – бывший клуб Де Дзерби. Обе пытаются контролировать мяч, чтобы оказывать давление и находить идеальные моменты для голов".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби:

"Постараемся набрать очки, которые дадут нам возможность занять третье место в группе. Мы еще не выигрывали в Лиге чемпионов, потому что, может быть, не заслужили этого. Но мы показываем хороший футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Большим фаворитом матча 24 ноября в Милане аналитики букмекерских контор называют Интер. На его победу установлен коэффициент 1.32, на ничью – 5.60, на победу Шахтера – 10.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов поединка следующая:

  • выигрыш Интера – 73%
  • ничья – 17%
  • выигрыш Шахтера – 10%
  • наиболее вероятный счет – 2:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Интер – Шахтер в среду, 24 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.

Смотрите, как перед Интером Шахтер обыграл в УПЛ Рух 2:0