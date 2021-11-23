23 листопада 19:44
Динамо 1
Баварія 2
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Не вигравали, тому що не заслуговували: Де Дзербі має намір перервати серію в рідній Італії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 21:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився своїми очікуваннями від матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера
Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Інтер та Шахтар зустрінуться у середу, 24 листопада на стадіоні "Джузеппе Меацца". Нагадаємо, що перед поїздкою до Італії Шахтар здобув тяжку перемогу над Рухом.

" Має бути дуже складний матч. Ми гратимемо проти дуже сильної команди, яка виступає дуже добре.

Інтер має багато сильних футболістів, які грають разом уже багато років. Знаємо, що стадіон буде сповнений уболівальників Інтера з великим ентузіазмом, як було й у матчі чемпіонату Італії з Наполі.

Реклама

Ми хочемо показати наш футбол. Постараємось завтра набрати очки, які дадуть нам можливість посісти третє місце у групі.

Ми ще не виграли у Лізі чемпіонів, бо, можливо, не заслужили цього. Але ми показуємо добрий футбол.

Навіть проти Шерифа погано не грали, але вони вдарили двічі по воротах та забили два голи. Ми створили багато шансів перемогти, але не вийшло. Звичайно, ми можемо навіть програти Інтеру, тому що, я вважаю, команда сильніша", – цитує Де Дзербі офіційний сайт "гірників".

Також Де Дзербі розповів, що команді не зможуть допомогти Алан Патрік, Ісмаїлі та Георгій Судаков, а Педріньо тільки повернувся до ладу, тому невідомо, у якій він формі.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забиті 17
Пропущені 2
Різниця 15
Результати останніх матчів: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П П П Н

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 26 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 27 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти