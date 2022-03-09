Інтер обіграв Ліверпуль, але вилетів із Ліги чемпіонів

Боротьба за 1/4 фіналу ЛЧ / Фото: REUTERS

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль на своєму полі поступився Інтеру – 0:1.

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Переможний гол на 61-й хвилині забив нападник Інтера Лаутаро Мартінес.

Проте італійському клубу забракло цієї перемоги, щоб пробитися до чвертьфіналу турніру.

Перший матч у Мілані виграв Ліверпуль із рахунком 2:0.

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Ліверпуль – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 61.

Раніше ми писали, що Баварія вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Завдяки своєму супербомбардиру німці розгромили Зальцбурґ.

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Нагадаємо, що сьогодні будуть зіграні ще два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Манчестер Сіті – Спортінг (перший матч – 5:0), та Реал – Парі Сен-Жермен (0:1).