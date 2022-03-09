Интер обыграл Ливерпуль, но вылетел из Лиги чемпионов

Борьба за 1/4 финала ЛЧ / Фото: REUTERS

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле уступил Интеру – 0:1.

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Победный гол на 61-й минуте забил нападающий Интера Лаутаро Мартинес.

Однако итальянскому клубу не хватило этой победы, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

Первый матч в Милане выиграл Ливерпуль со счетом 2:0.

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Ливерпуль – Интер – 0:1

Гол: Мартинес, 61.

Ранее мы писали, что Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Благодаря своему супербомбардиру немцы разгромили Зальцбург.

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Напомним, что сегодня будут сыграны еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов: Манчестер Сити – Спортинг (первый матч – 5:0), и Реал – Пари Сен-Жермен (0:1).