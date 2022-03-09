8 марта 22:00
Бавария 7
Зальцбург 1
8 марта 22:00
Ливерпуль 0
Интер 1
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал --
ПСЖ --
15 марта 22:00
Аякс --
Бенфика --
15 марта 22:00
Манчестер Юнайтед --
Атлетико --
16 марта 22:00
Лилль --
Челси --
16 марта 22:00
Ювентус --
Вильярреал --
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Интер обыграл Ливерпуль, но вылетел из Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
9 марта, 09:06
Итальянский клуб забил всего лишь один гол в ворота мерсисайдцев и этого оказалось мало, чтобы остаться в турнире

Борьба за 1/4 финала ЛЧ / Фото: REUTERS

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле уступил Интеру – 0:1.

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Победный гол на 61-й минуте забил нападающий Интера Лаутаро Мартинес.

Однако итальянскому клубу не хватило этой победы, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

Первый матч в Милане выиграл Ливерпуль со счетом 2:0.

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Ливерпуль – Интер – 0:1
Гол: Мартинес, 61.

Ранее мы писали, что Бавария вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Благодаря своему супербомбардиру немцы разгромили Зальцбург.

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Напомним, что сегодня будут сыграны еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов: Манчестер Сити – Спортинг (первый матч – 5:0), и Реал – Пари Сен-Жермен (0:1).