30 жовтня 14:00
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар 4
Десна 1
30 жовтня 19:30
Інгулець 0
Верес 0
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
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Інгулець та Верес пішли з поля без голів

Олег Люлька
30 жовтня, 21:30
Поєдинок середняків чемпіонату України у Кропивницькому між Інгульцем та Вересом завершився нульовою нічиєю

Інгулець - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Інгулець"

Якщо у матчі Маріуполь – Динамо 2:3 і Шахтар – Десна 4:1 глядачі побачили по п'ять забитих м'ячів, то остання суботня гра Прем'єр-ліги не порадувала жодним голом.

Інгулець та Верес за суддівства Катерини Монзуль розійшлися миром – 0:0.

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Після цієї нічиєї Верес у турнірній таблиці УПЛ ділить 6-8 рядки з Олександрією та Металістом 1925, Інгулець же посідає 12-у сходинку.

Інгулець – Верес – 0:0
Інгулець: Гальчук – Полегенько, Поспєлов, Ковальов (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожець (Бартулович, 90+2), Шарай – Сітало
Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасіч, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофієнко (Гечев, 82) – Сергійчук (Шестаков, 75)
Попередження: Запорожець – Петько

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РЕШТА МАТЧІ 13-ГО ТУРУ

Неділя, 31 жовтня

14.00. Колос – Львів
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.93 – 3.45 – 4.10

17:00. Рух – Олександрія
ТБ: Футбол 1
Котирування: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металіст 1925 – Зоря
ТБ: Футбол 1
Котирування: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понеділок, 1 листопада

17:00. Дніпро-1 – Минай
ТБ: УНІАН
Котирування: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Чорноморець
ТБ: Футбол 1
Котирування: 1.50 – 4.20 – 6.80