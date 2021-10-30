30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец 0
Верес 0
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Ингулец и Верес ушли с поля без голов

Олег Люлька
30 октября, 21:30
Поединок середняков чемпионата Украины в Кропивницком между Ингульцом и Вересом завершился нулевой ничьей

Ингулец - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Ингулец"

Если в матче Мариуполь – Динамо 2:3 и Шахтер – Десна 4:1 зрители увидели по пять забитых мячей, то последняя субботнаяя игра Премьер-лиги не порадовала ни единым голом.

Ингулец и Верес при судействе Катерины Монзуль разошлись миром – 0:0.

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После этой ничьей Верес в турнирной таблице УПЛ делит 6-8 места с Александрией и Металлистом 1925, Ингулец же занимает 12-ю строчку.

Ингулец – Верес – 0:0
Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай – Ситало
Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82) – Сергийчук (Шестаков, 75)
Предупреждения: Запорожец – Петько

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ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 13-ГО ТУРА

Воскресенье, 31 октября

14:00. Колос – Львов
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10

17:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металлист 1925 – Заря
ТВ: Футбол 1
Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понедельник, 1 ноября

17:00. Днепр-1 – Минай
ТВ: УНИАН
Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Черноморец
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80