Ингулец и Верес ушли с поля без голов

Ингулец - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Ингулец"
Если в матче Мариуполь – Динамо 2:3 и Шахтер – Десна 4:1 зрители увидели по пять забитых мячей, то последняя субботнаяя игра Премьер-лиги не порадовала ни единым голом.
Ингулец и Верес при судействе Катерины Монзуль разошлись миром – 0:0.
После этой ничьей Верес в турнирной таблице УПЛ делит 6-8 места с Александрией и Металлистом 1925, Ингулец же занимает 12-ю строчку.
Ингулец – Верес – 0:0
Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай – Ситало
Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82) – Сергийчук (Шестаков, 75)
Предупреждения: Запорожец – Петько
ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 13-ГО ТУРА
Воскресенье, 31 октября
14:00. Колос – Львов
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10
17:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18
19:30. Металлист 1925 – Заря
ТВ: Футбол 1
Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84
Понедельник, 1 ноября
17:00. Днепр-1 – Минай
ТВ: УНИАН
Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90
19:30. Ворскла – Черноморец
ТВ: Футбол 1
Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80