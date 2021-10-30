Ингулец и Верес ушли с поля без голов

Ингулец - Верес - 0:0 / Фото: ФК "Ингулец"

Если в матче Мариуполь – Динамо 2:3 и Шахтер – Десна 4:1 зрители увидели по пять забитых мячей, то последняя субботнаяя игра Премьер-лиги не порадовала ни единым голом.

Ингулец и Верес при судействе Катерины Монзуль разошлись миром – 0:0.

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После этой ничьей Верес в турнирной таблице УПЛ делит 6-8 места с Александрией и Металлистом 1925, Ингулец же занимает 12-ю строчку.

Ингулец – Верес – 0:0

Ингулец: Гальчук – Полегенько, Поспелов, Ковалев (Салем, 71), Асмелаш – Коробенко, Шишка – Козак (Коваленко, 71), Запорожец (Бартулович, 90+2), Шарай – Ситало

Верес: Когут – Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов – Кучеров, Петько (Полюлях, 82) – Пасич, Панасенко (Гегедош, 75), Тимофеенко (Гечев, 82) – Сергийчук (Шестаков, 75)

Предупреждения: Запорожец – Петько

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ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ 13-ГО ТУРА

Воскресенье, 31 октября

14:00. Колос – Львов

ТВ: Футбол 1

Котировки: 1.93 – 3.45 – 4.10

17:00. Рух – Александрия

ТВ: Футбол 1

Котировки: 3.55 – 3.15 – 2.18

19:30. Металлист 1925 – Заря

ТВ: Футбол 1

Котировки: 4.30 – 3.65 – 1.84

Понедельник, 1 ноября

17:00. Днепр-1 – Минай

ТВ: УНИАН

Котировки: 1.39 – 4.90 – 7.90

19:30. Ворскла – Черноморец

ТВ: Футбол 1

Котировки: 1.50 – 4.20 – 6.80