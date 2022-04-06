Інфантіно, що ти твориш? Новий абсурд від президента ФІФА

Інфантіно знову прагне змінити ігровий час у футболі / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще не розпочався, а вже впевнено входить до історії. Скандальний Джанні Інфантіно, який ще й намагається догодити Путіну, все ніяк не може заспокоїтися і дати спокій нововведенням у футбольних правилах.

Джанні Інфантіно / Фото: Reuters

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Введення VAR справді почало впливати на чистий ігровий час, але доходити до абсурду не варто. Так не вважає президент ФІФА, який уже неодноразово говорив про плани змінити ігровий час. Нова історія від Джанні Інфантіно стосуватиметься компенсованого часу. Це, за ідеєю футбольного функціонера, дозволить нівелювати втрати чистого часу через паузи, викликані роботою VAR.

ФІФА затвердила нову формулу проведення клубного чемпіонату світу з футболу. З 2021 року в ньому візьмуть участь 24 команди / Фото: AFP

Джанні Інфантіно вже підтвердив, що ФІФА справді розглядає такий варіант і може піти на зміни вже на ЧС-2022 у Катарі.

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Чемпіонат світу 2022 пройде у Катарі / Фото: FIFA.com

Нагадаємо, що у Катарі вже відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу.