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Ім'я тренера видалили з Кубка Стенлі. Він домагався хокеїста

Андрій Трофімов
4 листопада, 08:11
Бреда Олдріча звинуватили у сексуальних домаганнях за інцидент 11-річної давнини. Колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав на тренера до суду

Бреда Олдріча більше нема на Кубку Стенлі

Ім'я Бреда Олдріча, колишнього відеотренера Чикаго Блекхокс, прибрали з Кубка Стенлі. Воно закреслене хрестиками – XXXX XXXXXX.

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Раніше власник Чикаго Рокі Вірц надіслав листа голові Зали хокейної слави Ленні Макдональду з проханням прибрати ім'я Олдріча.

Нагадаємо, 13 травня 2021 року колишній гравець Чикаго Кайл Біч подав до суду, звинувативши Олдріча у сексуальних домаганнях. Під час розіграшу Кубка Стенлі у 2010 році фахівець увімкнув порнографічне відео та погрожував гравцеві, якщо той не вступить з ним у сексуальний контакт.

НХЛ вже оштрафувала Чикаго на 2 млн доларів за недостатню та невчасну реакцію на інцидент за участю Олдріча. Зазначається, що в керівництві знали про інцидент, але не було вжито жодних оперативних заходів.

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Раніше ми писали, що Анна Кейн – дружина зіркового канадського хокеїста Евандера Кейна з Сан-Хосе Шаркс – звинуватила чоловіка у численних випадках домашнього насильства.

Подібні неприємні історії стаються у спорті дедалі частіше. Раніше був інцидент із домаганнями у жіночому футболі – тренер примушував футболісток до сексу під час його роботи у кількох лігах та командах з 2010 року.