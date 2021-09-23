Ми тільки що дочку поховали – а він змушує зайнятися сексом: сповідь дружини чемпіона світу

Стали відомі скандальні подробиці з особистого життя канадського хокеїста Евандера Кейна, який перебуває в процесі розірвання шлюбу зі своєю дружиною

Евандер Кейн і його дружина / Фото: Getty Images, Instagram

Дружина зоряного канадського хокеїста Сан-Хосе Шаркс Евандера Кейна, Анна Кейн, звинуватила чоловіка в численних випадках домашнього насильства.

Свідчення Анни в судовому процесі розірвання шлюбу опублікував ресурс Front Office Sports.

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"На початку березня 2019 року наша дочка Єва народилася на 28-му тижні і померла. Я була спустошена, – розповідає Анна Кейн. – Після похорону ми з Евандером повернулися додому, і, оскільки я тільки виписалася з лікарні і відновлювалася, ми, очевидно, не могли мати статевих стосунків".

"Евандер же змусив мене зайнятися оральним сексом, він схопив мене за волосся, намотав його на руку і притягнув до себе мою голову. Я плакала, а Евандер назвав мене "жалюгідною невдахою і дурною с***ою". За кілька днів Евандер знову змусив мене вступити з ним в статевий зв'язок, не дивлячись на те, що я не одужала. Коли я висловила протест, він заявив: "Не можна згвалтувати свою дружину".

"Евандер спробував вдарити мене кулаком по обличчю, але замість цього він ударив по обличчю нашу дочку, змусивши її ридати", – йдеться в документах про інший інцидент за участі хокеїста і його дружини.

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Відзначимо, що адвокат 30-річного хокеїста, який був переможцем молодіжного чемпіонату світу в складі збірної Канади, всі звинувачення заперечує: "Евандер ніколи не виявляв насильства щодо місіс Кейн або їхньої дочки Кенсінгтон, якої він дорожить".

Додамо, що, за контрактом із Сан-Хосе Шаркс, Евандер Кейн отримує 7 млн доларів на рік. Однак у січні хокеїст заявив про своє банкрутство. Борги спортсмена склали 27 млн доларів.

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Як виявилося, Евандер спускав мільйони на ставках.

До речі, не так давно сам хокеїст звинуватив в домашньому насильстві свою дружину.