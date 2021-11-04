Имя тренера удалили с Кубка Стэнли. Он домогался хоккеиста

Бреда Одрича больше нет на Кубке Стэнли

Имя Брэда Олдрича, бывшего видеотренера Чикаго Блэкхокс, убрали с Кубка Стэнли. Оно зачеркнуто крестиками – XXXX XXXXXX.

Читайте также: Известного тренера уволили за секс-скандал 11-летней давности

Реклама

Ранее владелец Чикаго Роки Вирц направил письмо председателю Зала хоккейной славы Ленни Макдональду с просьбой убрать имя Олдрича.

Напомним, 13 мая 2021 года бывший игрок Чикаго Кайл Бич подал в суд, обвинив Олдрича в сексуальных домогательствах. Во время розыгрыша Кубка Стэнли в 2010 году специалист включил порнографическое видео и угрожал игроку, если тот не вступит с ним в сексуальный контакт.

НХЛ уже оштрафовала Чикаго на 2 млн долларов за недостаточную и несвоевременную реакцию на инцидент с участием Олдрича. Отмечается, что в руководстве знали о случившемся, но не было принято никаких оперативных мер.

Реклама

Ранее мы писали, что Анна Кейн – супруга звездного канадского хоккеиста Эвандера Кейна из Сан-Хосе Шаркс – обвинила мужа в многочисленных случаях домашнего насилия.

Подобные неприятные истории разгораются в спорте все чаще. Ранее прогремел инцидент с домогательствами в женском футболе – тренер принуждал футболисток к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года.