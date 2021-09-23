Мы только что дочь похоронили – а он заставляет заняться сексом: исповедь жены чемпиона мира

Стали известны скандальные подробности из личной жизни канадского хоккеиста Эвандера Кейна, который пребывает в бракоразводном процессе с супругой

Эвандер Кейн и его жена / Фото: Getty Images, Instagram

Супруга звездного канадского хоккеиста Сан-Хосе Шаркс Эвандера Кейна, Анна Кейн, обвинила мужа в многочисленных случаях домашнего насилия.

Показания Анны в ходе бракоразводного процесса опубликовал ресурс Front Office Sports.

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"В начале марта 2019 года наша дочь Ева родилась на 28-й неделе и умерла. Я была опустошена, – рассказывает Анна Кейн. – После похорон мы с Эвандером вернулись домой, и, поскольку я только что выписалась из больницы и восстанавливалась, мы, очевидно, не могли вступать в половую связь".

"Эвандер же заставил меня заняться оральным сексом, он схватил меня за волосы, намотал их на руку и притянул к себе мою голову. Я плакала, а Эвандер назвал меня "жалкой неудачницей и глупой с***й". Через несколько дней Эвандер снова заставил меня вступить с ним в половую связь, несмотря на то, что я не выздоровела. Когда я выразила протест, он заявил: "Нельзя изнасиловать свою жену".

"Эвандер попытался ударить меня кулаком по лицу, но вместо этого он ударил по лицу нашу дочь, заставив ее рыдать", – говорится в документах о другом инциденте c участием хоккеиста и его жены.

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Отметим, что адвокат 30-летнего хоккеиста, становившегося победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады, все обвинения отрицает: "Эвандер никогда не применял насилие в отношении миссис Кэйн или их дочери Кенсингтон, которой он дорожит".

Добавим, что, по контракту с Сан-Хосе Шаркс, Эвандер Кейн получает 7 млн долларов в год. Однако в январе хоккеист заявил о своем банкротстве. Долги спортсмена составили 27 млн долларов.

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Как оказалось, Эвандер спускал миллионы на ставках.

Кстати, не так давно сам хоккеист обвинил в домашнем насилии свою жену.