Известного тренера уволили за секс-скандал 11-летней давности

Джоэль Кенневилль подал в отставку с поста главного тренера Флориды после того, как был вовлечен в независимое расследование по делу о сексуальном насилии в Чикаго в 2010 году

Джоэль Кенневилль / Фото: AFP

Решение об увольнении было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный менеджер Флориды Билл Зито и президент клуба Мэтью Колдуэлл.

Ранее мы писали, что супруга звездного канадского хоккеиста Сан-Хосе Шаркс Эвандера Кейна, Анна Кейн, обвинила мужа в многочисленных случаях домашнего насилия.

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Ранее в НХЛ случился крупный скандал с обвинениями в домогательствах сексуального характера. Бывший хоккеист Чикаго Кайл Бич заявил, что подвергся насилию со стороны видеотренера Блэкхокс Брэда Олдрича в мае 2010 года. Эта громкая история и привела к отставке коуча Флориды Джоэля Кенневилля – он тренировал Чикаго в 2010 году.

"НХЛ согласна с решением Джоэла Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера Флориды. В своей прежней роли главного тренера Чикаго мистер Кенневилль вместе с другими членами тогдашнего руководства клуба неправильно рассмотрел заявление бывшего игрока Кайла Бича, обвинявшего в сексуальном насилии видеотренера Брэда Олдрича", – приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Подобные неприятные истории разгораются в спорте все чаще и чаще. Ранее прогремел инцидент с домогательствами в женском футболе – тренер принуждал футболисток к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года.