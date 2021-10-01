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У США скасували всі матчі в жіночому футболі – один із тренерів 10 років ґвалтував футболісток

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 23:30
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Національна жіноча футбольна ліга оголосила про скасування всіх матчів на цих вихідних через секс-скандал за участю одного з тренерів. Його вже звільнили, але на цьому історія не закінчується
Пол райлі звинувачується в сексуальному домаганні
Пол райлі звинувачується в сексуальному домаганні / Фото: Getty Images

Екстренер клубу Норт Кароліна Кураж Пол Райлі звинувачується в сексуальному насильстві. Спортсменки заявили, що 58-річний тренер примушував їх до сексу під час його роботи в декількох лігах і командах з 2010 року.

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На тлі скандалу Норт Кароліна Кураж звільнила Райлі 30 вересня, а його тренерська ліцензія була припинена Федерацією футболу США.

В інтерв'ю The Athletic дві дівчини, які грали під керівництвом Райлі, стверджували, що він примушував їх цілуватися одну з одною, а одна з них зізналася, що він примушував її до сексу.

Сам же Райлі всі звинувачення заперечує: "У мене ніколи не було сексу з цими гравчинями і не було сексуальних домагань щодо них".

У лізі вирішили взяти паузу, щоб всі могли осмислити ситуацію. Також було вирішено впровадити анонімну "гарячу лінію", на яку гравчині, команда і персонал ліги зможуть відправляти повідомлення про проблеми.

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