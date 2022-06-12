12 червня 21:45 Про матч
Іспанія 2
Чехія 0
12 червня 21:45
Швейцарія 1
Португалія 0
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Їх не побачить мундіаль: ТОП-10 гравців, які не поїдуть на ЧС-2022

Анатолій Дерека
12 червня, 22:53
Головний футбольний турнір чотириліття не відвідають Ерлінг Голанд та Мохаммед Салах. Розповідаємо про найдорожчих гравців, які пролетіли повз чемпіонат світу

Вже менш ніж пів року залишилося до чемпіонату світу 2022 року, який прийме Катар. Мундіаль вперше пройде взимку (з 21 листопада до 18 грудня) через кліматичні умови.

Відомі 30 збірних, які відібралися на чемпіонат світу На жаль, серед них не буде збірної України. Команда Олександра Петракова у фіналі плейоф-відбору мінімально поступилася Уельсу.

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Ще дві команди визначаться завтра та післязавтра. У першій дуелі путівку на мундіаль розіграють Австралія та Перу, а у вівторок останнього щасливчика з'ясують Коста-Рика та Нова Зеландія.

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На турнір не поїде багато топгравців. До вашої уваги – 10 найдорожчих футболістів, які точно не зіграють на ЧС-2022. Ціни взяті з порталу Transfermarkt.

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ГРАВЕЦЬ КЛУБ ЗБІРНА ЦІНА, млн євро
Ерлінг Голанд Манчестер СітіНорвегія150
Мохаммед Салах ЛіверпульЄгипет100
Нікола Барелла ІнтерІталія70
Віктор Осімхен НаполіНігерія65
Федеріко К'єза ЮвентусІталія65
Ендрю Робертсон ЛіверпульШотландія65
Мілан Шкріньяр ІнтерСловаччина65
Алессандро Бастоні ІнтерІталія60
Вілфред Ндіді ЛестерНігерія60
Давид Алаба РеалАвстрія55

Серед українців нині найдорожчим є Руслан Маліновський. Хавбека Аталанти оцінюють у 28 мільйонів євро. А ось серед 10 найкращих збірних з рейтингу ФІФА, які не поїдуть на мундіаль, Україна є.

МІСЦЕ В РЕЙТИНГУ ФІФА ЗБІРНА
6Італія
17Колумбія
19Швеція
22Перу*
27Україна
28Чилі
30Нігерія
31Коста-Рика*
32Єгипет
33Чехія

Як зазначалося раніше, збірні Перу та Коста-Рики ще мають шанси на вихід на ЧС-2022 через міжконтинентальний плейоф.