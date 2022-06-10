ФІФА виніс вердикт у справі про виключення Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу відхилила скаргу Чилі у справі з підробленими документами футболіста збірної Еквадору Байрона Кастільо

Еквадор поїде до Катару, згідно з завойованою путівкою на ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Доля участі збірної Еквадору у ЧС-2022 висіла на волосині. Справа в тому, що представники команди Чилі запідозрили у підробці документів гравця еквадорців Байрона Кастільо.

Еквадор ризикував втратити місце на чемпіонаті світу-2022. Юристи чилійців стверджували, що Байрон Кастільйо за національністю колумбієць, і крім того, він старший на три роки, ніж зазначено в його документах.

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Через Байронf Кастільо Еквадор може залишитися без ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Незважаючи на "залізні" докази представників збірної Чилі, ФІФА ухвалили рішення на користь Еквадору. В офіційному вердикті організації зазначено, що після аналізу всіх документів, наданих федераціями Еквадору та Чилі, дисциплінарний комітет вирішив закрити справу.

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Протягом десяти днів обидва учасники скандалу можуть оскаржити вердикт в Апеляційному комітеті. І, крім того, можуть подати скаргу до Спортивного арбітражного суду Лозанни.

Таким чином, Еквадор залишається у списку учасників чемпіонату світу з футболу 2022 року. Нагадаємо, еквадорці потрапили до групи А у компанію з Катаром, Нідерландами та Сенегалом.