12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Их не увидит мундиаль: ТОП-10 игроков, которые не поедут на ЧМ-2022

Анатолий Дерека
12 июня, 22:53
Главный футбольный турнир четырехлетия не посетят Эрлинг Холанд и Мохаммед Салах. Рассказываем о самых дорогих игроках, пролетевших мимо чемпионата мира

Мохамед Салах и Эрлинг Холанд не поедут в Катар на ЧМ-2022

Уже менее полугода осталось до чемпионата мира – 2022, который примет Катар. Мундиаль впервые пройдет зимой (с 21 ноября по 18 декабря) из-за климатических условий.

Известны 30 сборных, которые отобрались на чемпионат мира. К сожалению, не будет среди них сборной Украины. Команда Александра Петракова в финале отбора плей-офф минимально уступила Уэльсу.

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Еще две команды определятся завтра и послезавтра. В первой дуэли путевку на мундиаль разыграют Австралия и Перу, а во вторник последнего счастливчика выяснят Коста-Рика и Новая Зеландия.

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На турнир не поедут многие топ-игроки. Вашему вниманию – 10 самых дорогих футболистов, которые точно не сыграют на ЧМ-2022. Цены взяты с портала Transfermarkt.

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ИГРОККЛУБСБОРНАЯЦЕНА, млн евро
Эрлинг ХоландМанчестер СитиНорвегия150
Мохаммед СалахЛиверпульЕгипет100
Никола БареллаИнтерИталия70
Виктор ОсимхенНаполиНигерия65
Федерико КьезаЮвентусИталия65
Эндрю РобертсонЛиверпульШотландия65
Милан ШкриньярИнтерСловакия65
Алессандро БастониИнтерИталия60
Уилфред НдидиЛестерНигерия60
Давид АлабаРеалАвстрия55

Среди украинцев нынче самым дорогим является Руслан Малиновский. Хавбека Аталанты оценивают в 28 миллионов евро. А вот среди 10 лучших сборных из рейтинга ФИФА, которые не поедут на мундиаль, Украина есть.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФАСБОРНАЯ
6Италия
17Колумбия
19Швеция
22Перу*
27Украина
28Чили
30Нигерия
31Коста-Рика*
32Египет
33Чехия

Как отмечалось ранее, сборные Перу и Коста-Рики еще имеют шансы на выход на ЧМ-2022 через межконтинентальный плей-офф.