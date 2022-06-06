Стали відомі 30 із 32 учасників ЧС-2022: де ще двоє?

Вчора Європа закрила квоту на учасників чемпіонату світу. Останню путівку від континенту завоював Уельс, який переміг збірну України.
Таким чином, визначилися 30 із 32 збірних, які виступатимуть на ЧС-2022 у Катарі.
- Європа: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.
- Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай.
- Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс.
- Азія: Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія.
- Північна Америка: Канада, США, Мексика.
Де ще дві збірні? Вони визначаться вже цього місяця у міжконтинентальних стиках.
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7 червня зіграють команди ОАЕ та Австралії. Переможець 13 червня зустрінеться із Перу.
А 14 червня Коста-Ріка та Нова Зеландія розіграють останній квиток до Катару.
Фінальний турнір чемпіонату світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня.