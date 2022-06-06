Стали відомі 30 із 32 учасників ЧС-2022: де ще двоє?

Дві путівки на світову першість будуть розіграні у червні в міжконтинентальних стикових матчах

Уельс поїде на чемпіонат світу вперше з 1958 року

Вчора Європа закрила квоту на учасників чемпіонату світу. Останню путівку від континенту завоював Уельс, який переміг збірну України.

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Таким чином, визначилися 30 із 32 збірних, які виступатимуть на ЧС-2022 у Катарі.

Європа: Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс.

Англія, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Нідерланди, Польща, Португалія, Сербія, Франція, Хорватія, Швейцарія та Уельс. Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай.

Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай. Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс.

Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Туніс. Азія: Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія.

Іран, Катар, Саудівська Аравія, Південна Корея, Японія. Північна Америка: Канада, США, Мексика.

Де ще дві збірні? Вони визначаться вже цього місяця у міжконтинентальних стиках.

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7 червня зіграють команди ОАЕ та Австралії. Переможець 13 червня зустрінеться із Перу.

А 14 червня Коста-Ріка та Нова Зеландія розіграють останній квиток до Катару.

Фінальний турнір чемпіонату світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня.