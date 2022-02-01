Їх би на Євробачення! Гравці збірної України заспівали "Червону руту" після виходу до півфіналу Євро-2022

Україна святкує вихід у півфінал / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні
Збірна України з футзалу вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Вперше з 2005 року!
У наднапруженому поєдинку 1/4 фіналу наша команда обіграла Казахстан – 5:3.
Дорогою з арени до готелю українські футзалісти в автобусі на радощах заспівали "Червону руту".
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Суперник України у півфінальному поєдинку визначиться сьогодні у протистоянні Росія – Грузія. Початок матчу о 18:00.
У букмекерів лідер – Росія. Котирування на прохід – 1.14.
Раніше у півфінал вийшла Португалія, яка обіграла Фінляндію – 3:2. Її суперник визначиться у матчі Іспанія – Словаччина.