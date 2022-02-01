31 січня 16:00
Шахтар 3
Црвена Звезда 2
31 січня 17:00 Онлайн
Динамо 4
Лудогорець 1
1 лютого 22:00
Ліон --
Марсель --
2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
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Їх би на Євробачення! Гравці збірної України заспівали "Червону руту" після виходу до півфіналу Євро-2022

Любомир Луканюк
1 лютого, 09:55
Українські футзалісти піснею відзначили свою перемогу над Казахстаном у чвертьфіналі європейської першості

Україна святкує вихід у півфінал / Фото: UEFA.com, Колаж: Сьогодні

Збірна України з футзалу вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Вперше з 2005 року!

У наднапруженому поєдинку 1/4 фіналу наша команда обіграла Казахстан – 5:3.

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Дорогою з арени до готелю українські футзалісти в автобусі на радощах заспівали "Червону руту".

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Суперник України у півфінальному поєдинку визначиться сьогодні у протистоянні Росія – Грузія. Початок матчу о 18:00.

У букмекерів лідер – Росія. Котирування на прохід – 1.14.

Раніше у півфінал вийшла Португалія, яка обіграла Фінляндію – 3:2. Її суперник визначиться у матчі Іспанія – Словаччина.