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Их бы на Евровидение! Игроки сборной Украины спели "Червону руту" после выхода в полуфинал Евро-2022

Любомир Луканюк
1 февраля, 09:55
Украинские футзалисты песней отметили свою победу над Казахстаном в четвертьфинале европейского первенства

Украина празднует выход в полуфинал / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы. Впервые с 2005 года!

В сверхнапряженном поединке 1/4 финала наша команда обыграла Казахстан – 5:3.

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По дороге с арены в гостиницу украинские футзалисты в автобусе на радостях спели "Червону руту".

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Соперник Украины по полуфинальному поединку определится сегодня в противостоянии Россия – Грузия. Начало матча в 18:00.

У букмекеров фаворит – Россия. Котировки на проход – 1.14.

Ранее в полуфинал вышла Португалия, которая обыграла Финляндию – 3:2. Ее соперник определится в матче Испания – Словакия.