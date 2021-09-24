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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
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Гравець збірної України: "Пропонували отримати російське громадянство в 14 років"

Сергій Шаховець
24 вересня, 14:44
Екс-футболіст луганської Зорі та збірної України поділився історією, як ще юнаком він міг отримати російський паспорт

Дмитро Іванісеня / Фото: ФК Крилья Совєтов

Український півзахисник ФК Крилья Совєтов Дмитро Іванисеня в інтерв'ю Metaratings розповів, як йому пропонували змінити українське громадянство на російське.

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" У 2010 році ми грали в Нижньому Новгороді, яким керував колишній суддя Ігор Єгоров – нас шість чи вісім осіб взяли із Запоріжжя. Ми тренувалися з другою командою, але грали на область, оскільки не мали громадянства.

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Нас хотіли натуралізувати , але там були дуже важкі умови в плані житла, харчування, школи, в 14 років я потрапив в іншу країну. Я пожив там півроку і зрозумів, що дуже важко, хотів повернутися в Україну.

І, поки я був в Росії, селекціонер Шахтаря постійно дзвонив моєму татові і просив приїхати на перегляд. Після турніру в Дагомисі так і вийшло – я потренувався два дні, після чого вони сказали, що хочуть, щоб я залишився.

На той момент всі хоч і знали, що Краснодар – хороша команда, але вона тільки будувалася, а Шахтар був топ-командою. Напевно, всі діти в Україні хочуть потрапити або в Динамо, або в Шахтар"- повідав журналістам Дмитро Іванисеня.

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Нагадаємо, що в літнє трансферне вікно Дмитро Іванисеня перейшов на правах вільного агента в самарський клуб Крилья Совєтов, після завершення терміну контракту з Зорею.

Дмитро Іванісеня (праворуч) і спортивний директор клубу Сергій Корніленко / Фото: ФК Крилья Совєтов

У поточному сезоні український футболіст відіграв за російський клуб 8 матчів, але результативними діями не відзначався.

Дмитро Іванисеня викликався в збірну України / Фото: ФФУ

Опорний півзахисник отримував виклик від Андрія Шевченка в збірну України і вже має в своєму активі один матч за головну команду країни. Ставши гравцем російського клубу, Іванісеня, закрив собі дорогу в збірну України. Принаймні, на час виступів у російській Прем'єр-лізі.

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